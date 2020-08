Israel y Emiratos Árabes acuerdan normalizar relaciones: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el jeque Mohammed Bin Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi, “acordaron la plena normalización de las relaciones” durante una llamada telefónica este jueves.

El presidente Donald Trump explicó en una declaración conjunta que “las Delegaciones de Israel Emiratos Árabes Unidos se reunirán en las próximas semanas para firmar acuerdos bilaterales en materia de inversión, turismo, vuelos directos, seguridad, telecomunicaciones, tecnología, energía, salud, cultura, medio ambiente, el establecimiento de embajadas recíprocas, y otras áreas. de beneficio mutuo ”.

