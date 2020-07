La OMS asegura Covid 19 será una gran ola que subirá y bajará

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló que la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19 podría tardar más tiempo de lo esperado debido a que se trata de una ola de contagios que subirá y bajará mientras no se tenga una vacuna.

La pandemia “será una gran ola. Va a subir y bajar un poco. Lo mejor es aplanarla (la curva de contagios) y convertirla en algo que bañe los pies”, declaró a periodistas una de las portavoces de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Harris.

Los seis meses de pandemia indican que “la estación no afecta a la transmisión de este virus” dijo la OMS.

Sin embargo, la OMS aseguró que lo que sí influye en este momento de la pandemia es la transmisión, y fuertemente, no acatar indicaciones sanitarias y hacer grandes reuniones, que la gente no respete la distancia social y que no tome todas las precauciones complementarias, insistió la organización.

“Parece que existe la idea fija de que el virus es estacional, pero hay un tremendo número de contagiados en EE.UU. en medio del verano, o en Brasil, Filipinas y otros países ecuatoriales con temperaturas elevadas”, declaró Harris.