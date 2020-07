Muere a los 104 años Olivia de Havilland, la última gran estrella del cine clásico de Hollywood

La doble ganadora del Oscar y considerada la última gran estrella del cine clásico de Hollywood por ser la última superviviente del icónico filme “Lo que el viento se llevó”, Olivia de Havilland ha fallecido en París a los 104 años.

“Anoche, el mundo perdió un tesoro internacional, y yo perdí a una amiga. Murió en paz en París”, expresó su antigua abogada Suzelle M. Smith a la revista Variety.

Asimismo, precisó que De Havilland falleció por causas naturales.

De Havilland alcanzó la fama tras firmar un contrato de siete años con la productora Warner Bros y en donde conoció a Errol Flynn con el cual grabó en numerosos filmes, la mayoría dirigidos por Michael Curtiz, entre ellos “The Charge of the Light Brigade” (1936) o “The Adventures of Robin Hood” (1938). “They Died with Their Boots On” (1941), dirigida por Raoul Walsh, fue su último trabajo con Flynn como pareja.

Fue en los años treinta con “Lo que el viento se llevó”, cuando recibió su primera nominación al Óscar a mejor actriz secundaria, pero fue hasta 1946 cuando ganó su primera estatuilla por protagonizar La vida íntima de Julia Norris y su segunda estatuilla dorada la obtuvo en 1949 por La heredera, obra maestra de William Wyler.

Fotos Getty