Trump sugiere retrasar las elecciones presidenciales al no confiarse del voto por correo

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, sugirió retrasar las elecciones presidenciales previstas para el mes de noviembre de este 2020 ya que alega que el voto por correo no garantizaría unos comicios justos.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el líder del partido republicano defendió que con el actual sistema serían las elecciones más «imprecisas y fraudulentas» de la historia del país norteamericano.

Trump ha tenido una insistente reclamación por el voto de reclamación, y lleva varios días señalando las posibles carencias de este método de cara a las elecciones de noviembre, que estarían claramente marcadas por la epidemia de coronavirus. «Será una gran vergüenza para los Estados Unidos –ha escrito en relación a seguir adelante con ese método de voto–. ¿Retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?»

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020