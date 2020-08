Un persona muerta y 3 heridas deja explosión en Baltimore

Una persona muerta y al menos tres más en estado crítico después de que varias casas explotaron la mañana de este lunes en Baltimore, informaron autoridades.

La explosión ocurrió en el área de 6500 block Reisterstown Road 21215.

Los bomberos han rescatado a tres pacientes gravemente heridos.

Las operaciones especiales de rescate están buscando más víctimas.

Algunas de las personas atrapadas podrían ser niños, dicen los bomberos de Baltimore. Se ha llamado a una segunda alarma.

La explosión ocurrió en el cuarto aniversario de la explosión de unos departamentos en Flower Branch que dejó siete personas muertas, incluidos dos niños.

DEVELOPING: Multiple injuries and entrapments reported following explosion that leveled 3 homes in Baltimore, Maryland. pic.twitter.com/AF4iVz8dBt

— UA News (@UrgentAlertNews) August 10, 2020