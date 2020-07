Visita de AMLO a Trump no simpatizó a demócratas: Ruiz Cabañas

Los demócratas estadounidenses no están contentos con la visita de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Donald Trump, sin embargo, no se espera represalias en contra de México de ganar las elecciones, declaró el ex diplomático mexicano, Miguel Ruiz Cabañas.

“Los demócratas, en caso de ganar Jon Biden, no creo que tengan represalias contra México y AMLO. Hoy por hoy no deben estar muy contentos los grupos de mexicanos en Estados Unidos, porque hubieran esperado una reunión con el presidente López Obrador y quizá todavía están muy ofendido por las expresión de Trump”, indicó el experto en política internacional.

El también catedrático del Tecnológico de Monterrey comentó durante la entrevista con Ciro Di Costanzo, en el noticiero Zona Cero, que México debe trabajar duro para captar más inversiones del país vecino del Norte.

“México es un país que tiene peso importante en el mercado de Estados Unidos, por lo que debe reforzar su relación comercial y captar las inversiones que el país vecino del Norte está sacando de China para que no se vayan a otro país de Asia”, enfatizó Ruiz Cabañas.

Asimismo, el profesor de Relaciones Internacionales dijo que le parece bien reforzar la región como América del Norte, por ello López Obrador debe apostarle a esta oportunidad que tiene México de atraer inversiones.

“En el mundo recesivo que vamos a vivir el resto de este año, la competencia es más intensa entre quienes traigan inversiones y cadenas de valor. Hay que hacer un esfuerzo enorme, por lo que el gobierno la inversión privada tienen que ir juntos”, sentenció.