No todos pierden

Por: Víctor Luis Muro Salinas

Sin duda la frase de que en río revuelto hay ganancia de pescadores es cierta, sin embargo los beneficios no son para todos.

Todos la países del mundo están ejecutando las medidas que consideran son las mejores para contener los efectos de la pandemia, sin embargo los contagios continúan, pero al mismo tiempo ya se habla de avances significativos en el desarrollo de una vacuna, sin embargo aún no está lista; las consecuencias han sido definitivamente alarmantes, se han cerrado muchas fuentes de empleo y además se han perdido muchos, y no es por hablar de un país, sino del mundo, pero debe considerar algo adicional… No todos pierden.

Entre los que ganan está el fondo de inversión Black Rock, de los más importantes a nivel mundial, el cual ha informado que sus ganancias han aumentado alrededor de un 21 por ciento en el segundo trimestre de 2020; lo anterior puede tener una explicación, y es que los inversionistas buscan refugio seguro para su dinero, y dada la trayectoria y reconocimiento del fondo, su captación de recursos económicos ha aumentado, su portafolio de inversión hasta ahora ha sido satisfactorio para sus inversionistas, y está claro que los administradores del mayor fondo privado tienen muy definidos los pasos que deben dar para salir beneficiados de la pandemia.

Otro de los ganadores son en general las instituciones de financiamiento que están sólidas en sus finanzas, pues como resultado de lo que se vive es necesario para muchas empresas contar con crédito en las mejores condiciones, que permita reactivar la economía, de ahí que bancos y plataformas financieras estén por demostrar su habilidad sobre la colocación del crédito; aunque lo que sí es indispensable para cada país con respecto a su economía, es que la misma se encuentre en las condiciones en que sus habitantes puedan acceder de manera sencilla y hacer uso del crédito, que el marco legal establecido favorezca el emprendimiento, y que sus esquemas de consumo sean lo suficientemente modernos, pues con ello cada país logrará impulsar su economía, y consecuentemente se podrá observar quien lo hace mejor, pues será claro que varias regiones comenzarán a recuperarse y otras no.

Un ejemplo más está en la compañía Netflix, la cual cuenta ya con un valor de mercado alrededor de los 230,000 millones de dólares, y quien en comparación de su segundo trimestre 2020 contra el año 2019 ha incrementado sus ingresos en más del 25%, el valor de la acción tan sólo en 2020 se ha incrementado más de un 61%, y aunque la expectativa de la ganancia por acción sólo llegó a 1.59 dólares contra lo que esperaban los analista de 1.81 dólares, la empresa se muestra sólida, consolidándose en el mercado, ya que tan sólo en 2020 ha incrementado sus suscriptores en la nada despreciable cantidad de 20.1 millones, lo que necesariamente se ve reflejado en su tesorería de manera periódica, y por supuesto en su capacidad de continuar desarrollando conceptos y proyectos creativos.

Una más de las instituciones financieras que comprueba que los inversionistas buscan lugares seguros para su dinero es Morgan Stanley, ya que el banco de inversión ha mostrado un incremento en sus ganancias trimestrales de un 45%, lo que da muestra de la buena labor que se ha desarrollado en una época por muchos considerada como mala y casi caótica.

Y para los que quieren observar cómo se gana un lugar en el índice S & P 500 bien se puede hablar de Tesla, la compañía de Elon Musk, ya que si los resultados siguen siendo positivos está en camino de convertirse en una empresa referencial para dicho índice; sus datos recientes muestran un incremento en la rentabilidad de sus acciones que está por superar el 265% en 2020, y si toma en cuenta que se puede decir que apenas va la mitad del año, entonces aún hay expectativas; en este caso hay inversionistas pesimistas y optimistas, los primeros hablan de que el precio de la acción bajará hasta un 83%, sin embargo los optimistas mencionen que aún podría incrementarse por arriba de un 54%, así que sólo habrá que esperar un poco más para conocer la conclusión de esta historia en el año 2020.

Y sin duda quien parece avanzar y ganar en época de pandemia es el político Joe Biden, quien poco a poco amplía su ventaja en los análisis de la preferencia de los votantes americanos, quienes deberán acudir a las urnas en el próximo mes de noviembre; la razón no se acredita estrictamente a su labor proselitista, sino al desencanto que han tenido muchos votantes de los Estados Unidos con su actual presidente, pues consideran que el manejo de la pandemia ha sido inadecuado, por lo que puede estarse fraguando un voto de castigo ante la consideración de una mala gestión de gobierno. La preocupación del actual Presidente es tan alta, que ya menciono que el virus es una conspiración contra su campaña.

Quien está resultando muy beneficiado por la preferencia de los inversionistas es el denominado Special Purpose Acquisition Company (SPAC) también conocidos como “Cheque en Blanco”, y son instrumentos de inversión que son usados para comprar acciones de empresas que suelen ser de reciente creación o en pleno desarrollo, la pandemia los ha puesto como una opción importante de inversión, o al menos así lo perciben los inversionistas, por lo que muchas pequeñas compañías pueden ser beneficiadas con estos instrumentos.

Cómo puede observarse, estamos viviendo una etapa compleja y difícil, dónde la idea generalizada es que todos pueden estar perdiendo dinero o mercado, pero no es así, no todos pierden, por lo que es necesario tener una compresión más amplia sobre el comportamiento de los mercados, de los consumidores, y de las personas en general, de esta manera se puede lograr obtener una mejor economía, una economía sin dolor, o al menos… lo menos compleja posible.