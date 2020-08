Homeconometrics

Si hay algo difícil de enfrentar es un cambio de costumbres.

Para finales de 2019 se conoció sobre un virus más en Asia, a la ciudad de Wuhan hoy se le conoce como la zona cero del virus que en ese momento para el resto del mundo se consideraba muy lejano, una vez más China tenía un problema sanitario, pero para muchos era un territorio lejano, del cual difícilmente podría esperarse que contaminara a todo el mundo, y sim embargo… todos sabemos lo que sucedió.

El SARS-CoV-2 fue declarado en pocos meses como pandemia, y la medida más implementada y recomendada fue el distanciamiento social, situación que se vivió de diferente forma en cada país, pues quedó claro que muchos sin haberlo previsto estaban más preparados para enfrentar la situación en comparación con otros países, por lo que los efectos económicos son distintos y diversos, sin embargo aún hoy continua en algunos países el distanciamiento social, e incluso hay empresas que aún siguen trabajando con base a lo que realizan sus trabajadores desde sus hogares (Home Office).

Pero el trabajo en casa ha venido a causar efectos no conocidos o incluso no vistos antes, pues no es lo mismo el tradicional ambiente laboral a estar trabajando en una mesa en casa, con la pareja a un lado haciendo su propio trabajo, y los hijos tratando de aprender y preguntando sus dudas al mismo tiempo; aquí vale la pena hacer una diferenciación contestando una pregunta: ¿De qué tamaño es su espacio para el home office?

En las artículos de temas financieros, recursos humanos y de cultura organizacional, el denominado home office se ha mostrado muy benéfico, pues las empresas innovadoras lo han podido implementar con éxito, sin embargo habría que conocer también la edad de sus empleados, su estado civil, cuántos hijos tienen y la edad de los mismos, y algunos otros datos más, lo que finalmente lleva a observar un escenario dónde este tipo de trabajo en casa no tiene el mismo efecto cuando se realiza en espacios amplios y con poca familia que cuando se desarrolla en espacios muy reducidos y con alta densidad familiar.

Así que todo lo anterior necesariamente ha causado efectos en la economía de los hogares, y dichos efectos son los que en este planteamiento se les llama “Homeconometrics”; el regreso del distanciamiento social ha generado importantes revelaciones económicas en las familias, lo que necesariamente reconfigura el presupuesto, situación que perjudica a determinados sectores económicos y beneficia a otros ya existentes, o incluso algunos nuevos que surgieron a partir de la pandemia.

Uno de los efectos iniciales fue la imposibilidad de salir del hogar a divertirse o relajarse, la convivencia en restaurantes, bares o centros de esparcimiento prácticamente fue eliminada, sin embargo muchos negocios para no cerrar implementaron el servicio a domicilio hasta en las bebidas, la mayoría con descuento, por lo que incluso consumiendo lo mismo de antes resultó más económico el pago por los mismos alimentos, aunque por supuesto, los consumos no fueron iguales, por lo que el gasto en el presupuesto familiar fue seguramente mucho menor; aquí dos aspectos pudieron cambiar, por un lado el negocio dedicado a la venta de alimentos y bebidas, tuvo que implementar estrategias para seguir vendiendo y no desaparecer, pero los márgenes en utilidad fueron sacrificados casi en su totalidad, y para lograr la permanencia incluso hubo quien redujo el salario de los empleados a fin de salir sin mayores pérdidas y sin cerrar plazas laborales. Por el otro lado está el consumidor habitual, el cual seguramente dio cuenta que no es lo mismo hacer el consumo de su platillo o bebida favorita en su lugar de habitual a realizarlo en casa, así que… las costumbres se han modificado.

Y entonces todo el presupuesto que estaba destinado a la distracción familiar cambio radicalmente de destino. ¿Logrará esto cambiar sus costumbres? ¿Adquirió nuevos hábitos?

Otro de los aspectos relevantes es el de la educación, acentuándose los efectos en las planteles de bachillerato y universidades (grado y post grado) ¿Alguna vez reflexionó en todos los agentes económicos que participan alrededor de los centros educativos? Cuando los alumnos están reunidos generan una corriente de gasto y un sentido específico en el mismo, y ahora que los mismos no acuden a las aulas y en su mayoría toman cursos a distancia, el destino del gasto ha cambiado radicalmente, pues el curso se toma en casa, y en casa el destino del dinero usualmente no lo deciden los estudiantes, a diferencia de cuándo deben acudir de manera presencial y tener una cantidad de dinero para resolver las necesidades que se presenten, ya sea grandes o pequeñas, dependiendo de su capacidad económica; así que… las costumbres se han modificado. ¿Han adquirido nuevos hábitos?

Como los ejemplos anteriores hay muchos más, las nuevas condiciones sanitarias han generado cambios importantes en las actividades diarias, y ello ha generado que muchos negocios dejen de existir, y al mismo tiempo que muchos otros nazcan para atender nuevas necesidades que se han creado. Muchos serán perjudicados al ver que su actividad usual ha resultado seriamente afectada o incluso ha desaparecido, y al mismo tiempo otros serán beneficiados al aprovechar el momento de la transformación. ¿Cómo modifica esto el presupuesto de una familia?

La economía de los hogares también ha resultado afectada de manera importante, y dependiendo de la fuente del ingreso y del destino que se le da al mismo, habrá presupuestos con amplias modificaciones y algunos pocos con leves cambios, pero lo importante es identificar nuevas necesidades y como se ha modificado la asignación del dinero en la las familias, lo que sugiere que hasta los estudios económicos sobre la preferencia de los consumidores se han modificado, y ahora es necesario hacer ajustes debido a ello.

Medir la nueva forma de asignación del presupuesto de los hogares será determinante para lograr comprender a una economía sin dolor, y de esta manera proponer acciones que lleven a emprender en temas relacionados con las nuevas necesidades de los consumidores, porque aunque todo pase relativamente rápido, muchos hábitos que se han generado permanecerán después de superada la pandemia.