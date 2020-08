La Guerra Continua

En muchas ocasiones las decisiones que se toman no tienen que ver con la innovación ni la creatividad, sólo responden al interés de controlar.

El mercado de las redes sociales es muy amplio, y existen participantes con distintas opciones tecnológicas que tienen diversos mercados objetivo, algunas aplicaciones son para solteros que buscan pareja, otras para convivir entre profesionales y muchas más, una de las más recientes fue creada en 2016 y se llama Tik Tok, la que a la fecha cuenta con alrededor de 800 millones de usuarios activos todos los días, sin embargo actualmente se enfrenta al siguiente problema: Es demasiado popular y se identifica como un importante apoyo al gobierno Chino.

Tik Tok es una aplicación propiedad de la empresa ByteDance, quien combinó el desarrollo adquirido de Musical Ly y de su propio desarrollo Douyin, la empresa fue creada en el año 2012 en Pekín y actualmente tiene su sede en Beijing, su fundador y actual CEO es Zhang Yiming y es una compañía que cuenta con una plataforma muy popular llamada Toutiao, y sus suscriptores son más de mil millones de personas; se considera que la plataforma ha mostrado amplio interés en apoyar al gobierno Chino en todas sus acciones, por lo que no ha sido bien vista por el Presidente Donald Trump, quien ha decidido no permitir el funcionamiento de Tik Tok en su territorio, argumentando y sugiriendo que atrás de la aplicación hay intereses de alta inteligencia (riesgos de seguridad nacional), considerando que eso no es adecuado para su país.

Si bien se sabe que las plataformas más populares en Estados Unidos son Facebook e Instagram, y también es conocido que la primera es propietaria de la segunda, además que los accionistas principales son americanos, y que el domicilio de la compañía se considera Estados Unidos, país en el que cotizan sus acciones y en dónde se apegan a la normatividad reguladora y el pago de impuestos.

Tik Tok mantiene el séptimo lugar en el top ten de los usuarios de redes sociales, detrás de Facebook que tiene alrededor de 2,450 millones de usuarios (mdu), You Tube 2,000 mdu, Whats App 1,600 mdu, Messenger 1,300 mdu, We Chat 1,151 e Instagram con 1,000 mdu, y la aplicación China sólo está por delante de QQ con 731 mdu y Qzone con 517 mdu.

Si se toma en cuenta los usuarios a los que se llega diariamente se puede llegar a determinar el impacto mediático que tiene cada red, pero adicionalmente a ello la capacidad de poder determinar tendencias y poder entender los cambios en los mercados, sin mencionar que dichos cambios pueden estar influenciados en mucho por las interacciones de los usuarios en las redes sociales, de ahí el amplio interés que muestra el Presidente americano por no permitir más el avance de Tik Tok en su país, por lo que ha tomado decisiones drásticas al respecto.

Inicialmente ha prohibido el funcionamiento de la red social en su país, por lo que otorgó un plazo de 45 días para que eso suceda, pero además repentinamente ha surgido el interés por parte de Microsoft para adquirir la aplicación Tik Tok, lo que lleva a pensar que lo que en realidad se desea es el control de la red social con la que se pueden publicar videos cortos musicalizados de 3 a 15 segundos y videos largos que pueden llegar a durar hasta un minuto.

Pero la medida anterior parece no ser suficiente, y ahora Instagram ha lanzado “Reels”, que se convierte en una aplicación alternativa a Tik Tok con videos de hasta 15 segundos (imitando en gran manera el funcionamiento de la App asiática), en la cual a diferencia de la plataforma a la que pretende sustituir, los videos no se eliminan después de 24 horas.

El mercado de las plataformas sociales es amplio, pero ha estado liderado por empresas americanas, y es claro que la guerra comercial entre Estados Unidos y China busca un solo objetivo principal: Estados Unidos debe seguir siendo el líder en todos los ramos comerciales, lo que ya ha mostrado con el ataque bajo distintos pretextos a la empresa China Huawei, y ahora se lanza con toda para evitar un mayor posicionamiento de Tik Tok en los jóvenes usuarios americanos.

Los avances tecnológicos de China son muy significativos, y ello está poniendo en serios cuestionamientos el liderazgo comercial de Estados Unidos, quien seguramente analiza que de permitir un mayor ascenso de su competidor comercial se deberá preguntar: ¿Después del dominio comercial vendrá un mayor posicionamiento político?

Es importante recordar que la fuerza de un país está en sus empresas, y que si las mismas no son apoyadas por el gobierno con una política adecuada, no se fortalecerán, pero si estas cuentan con el apoyo del Gobierno, finalmente sus ingresos beneficiarán al país que las apoyó, y los buenos resultados se verán a través de una reducción de tasa de desempleo, aumento en el consumo de productos por parte de la población y por supuestos mayor pago de impuestos por los beneficios recibidos.

Lo anterior es una fórmula aplicada por muchos países, y sus gobiernos se han fortalecido de forma importante, el control de los aspectos comerciales a nivel mundial finalmente determina el control de otros temas relevantes para la vida política del mundo.

Tratar de entender estos aspectos es aprender de economía sin dolor, y es necesario entender que los intereses americanos están siendo amenazados, por ello la guerra continua, y no se detendrá hasta que se logre un acuerdo que dé equilibrio o bien una de las dos partes prevalezca sobre la otra.

A menos de tres meses de las elecciones americanas, el Presidente Trump busca mostrar fortaleza ante su base de votantes, sin embargo sus acciones no han tenido conclusiones definitivas, lo que hace verlo con la disposición de enfrentar pero con poco efectividad al hacerlo, no muestra estrategia, sino sólo voluntad, lo que pone en un escenario dudoso como podrá continuar esta guerra después del 03 de noviembre de 2020, un año inolvidable.