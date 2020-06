AMLO asegura que Iberdrola esta aún dispuesta invertir en México.

Este jueves en conferencia, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa española Iberdrola aún esta dispuesta a invertir en México, esto luego de haber recibido una carta por parte de directivos expresando su disposición de llegar a un acuerdo con el gobierno, luego de que el alcalde de Tuxpan, Veracruz informó el día de ayer que la empresa había cancelado la construcción de una termoeléctrica en el municipio por presuntos desacuerdos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ante esto el mandatario federal, dijo haber turnado la carta de Iberdrola a la Secretaría de Energía (Sener) y al director de la CFE con de fin de darle seguimiento al caso. Así como también precisó que se tiene pendiente una entrevista petición de parte de los directivos con él, pero que el primer paso es ser atendidos por las dependencias correspondiente, ya que hasta ahora no hay ningún anuncio de retirar sus inversiones.

“Va a haber arreglo, esta carta es con ese propósito, me están pidiendo una entrevista, quiero que primero los atienda la secretaria de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad”, dijo.

“Por eso, no hay ninguna cancelación en ese sentido, me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, habrían tomado la decisión de cancelar alguna obra, y no es eso lo que me expresan”, apuntó el Presidente.