Arquidiócesis hace llamado a la sociedad para ser responsables; reclama muertos por COVID 19

La iglesia católica en México llamó a asumir la responsabilidad particular y comunitaria por el bien de todos ante la crisis que vivimos en el país y el mundo entero por la pandemia del COVID 19.

A través del editorial del semanario católico ‘Desde la Fe’, la Arquidiócesis primada de México hizo un enérgico reclamo a la sociedad mexicana, en donde mencionó que miles de vidas se han visto truncadas, por las omisiones, excusas, la ignorancia y el egoísmo al no asumir la responsabilidad de cada persona para el cuidado de los demás.

Puntualizó que ahora se tiene identificado el mecanismo de transmisión del virus y que cada persona sabe cómo evitarlo, en especial que todos contamos con insumos de fácil adquisición para la mayor parte de los ciudadanos.

En la misa dominical desde la Basílica de Guadalupe, el Arzobispo Primado de México, Carlos Aguiar Retes invitó a analizar la actitud de los ciudadanos frente a la pandemia.

La Arquidiócesis Primada de México dijo que ya no hay pretextos, y que si la pandemia en México no cede es porque como sociedad, no queremos que ocurra

Finalmente, expuso que se debe entender que los muertos, son de todo el país y esa es la realidad ineludible, y expresó que México ama la vida y no la muerte.