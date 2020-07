Bitácora de la mañanera

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, inició la conferencia matutina de este viernes comentando que hoy se informaría sobre la visita que realizó a Washington “vamos a informar sobre los resultados consideramos que fue una visita muy favorable por los beneficios para el pueblo, la nación, agradecerle mucho a los paisanos migrantes que estuvieron pendientes, algunos hasta nos acompañaron con sana distancia, agradecerles su respaldo y su confianza, agradecerle mucho a los mexicanos que desde nuestro territorio estuvieron pendientes de este encuentro, porque fuimos a representar a todos los mexicanos”, dijo.

-Señaló que agradecía al presidente Trump por su trato respetuoso.

-Graciela Márquez Colin, secretaria de Economía ofreció detalles del T-MEC.

-Dijo que este tratado introduce nuevos aspectos que son muy importantes, y que los tres socios buscan consolidar una plataforma que lo haga aún más competitivos.

-Destacó que es un acuerdo que se da en un contexto de la pandemia del COVID-19 en donde la cooperación e integración será clave para ser una región competitiva, mayor inversión, significa mayor empleo para las pymes para que se integren a la cadena de proveeduría para América del Norte.

-Informó que desde el gobierno se va a hacer un acompañamiento a trabajadores y empresarios.

-Informó que el T-MEC fortalece las cadenas de valor y lleva sus beneficios al interior de nuestras sociedades

-Señaló que ayer Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial envió una carta al presidente que habla del acompañamiento que se requiere para alcanzar los logros para este T-MEC.

-Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, leyó el comunicado conjunto sobre la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump.

-Durante la sesión de preguntas y respuestas se le cuestionó al presidente de la República si le había hecho la invitación al presidente Trump para visitar México, respondió que por el momento no era posible, porque se van a intensificar las campañas en Estados Unidos y ya es un proceso primordialmente electoral, “entonces no podemos intervenir no es prudente no es adecuado”, dijo.

-Comentó que su visita fue bien vista por todos en general, agregó que todos los medios destacaron su encuentro con el mandatario estadounidense.

-Dijo que el otro tema que distingue este nuevo acuerdo es el trato a los trabajadores, puntualizo el presidente, que se garantizará el derecho a los trabajadores, que haya democracia sindical, pues todo esto no se contemplaba anteriormente, agregó que no puede haber abuso contra trabajadores, porque las empresas podrían ser sancionadas.

-Sobre el muro fronterizo mencionó que no se trató porque se pensó que se deberían dejar a un lado las diferencias, “procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias y dejamos a un lado las diferencias, agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público, en la cena si hubo una expresión pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo, en lo público se abordó básicamente lo del tratado, se habló también sobre la cooperación para enfrentar la pandemia cuando los necesitábamos,” informó el presidente.

-Destacó que fue a expresar su reconocimiento a nuestros paisanos mexicanos, que por necesidad y buscarse la vida, han formado una comunidad en Estados Unidos. Gente buena, honrada. Aportan mucho al desarrollo de ese país y al de México”.

– “Evitamos tratar temas donde no hay acuerdo”, subrayó el presidente.

-Afirmó que Tomás Zerón, Ex Director de la Agencia de Investigación Criminal está en Canadá; que la cancillería colaborará con la FGR para que los procesos y extradiciones tengan éxitos.

-Respecto a la detención del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, Marcelo Ebrard señaló que la Cancillería trabaja bajo “no impunidad” señaló Ebrard.

-Dijo que ya se puso a disposición de la Fiscalía la nota diplomática enviada por el gobierno de Estados Unidos sobre el operativo Rápido y Furioso.

-Afirmó que hay cooperación entre ambos países para concluir la carpeta de investigación.

– “Todo proceso debe integrarse conforme a la Ley para que las personas involucradas sean procesadas.

-López Obrador, afirmó que no se van a fabricar delitos; “vamos a que se actué con estricto apego a la legalidad”, dijo.

-A pregunta expresa, respondió que había mucha alegría por parte de los mexicanos que se acercaron a quererlo saludar.

-En otro tema el presidente negó que el atentado contra el titular de la secretaría de Seguridad Pública de la CDMX, Omar García Harfusch sea una declaración de guerra y aseguró que ningún acto de violencia tiene apoyo de la ciudadanía.

-Informó que llegando a Washington y no obstante de no presentar síntomas se hizo una nueva prueba del COVID que fue aplicada por médicos mexicanos militares y se realizó en la Embajada de México en Washington.

-Agradeció a los pilotos y sobrecargos que fueron muy amables y muy respetuosos en su trato, así como los pasajeros.

-Informó el presidente que hoy tendrá una reunión con el gabinete de Salud para seguir enfrentando la pandemia.

-Agrego que antes de su viaje giró instrucciones para que se ampliara la capacidad de atención en Tabasco, Nayarit, Puebla y Guanajuato.

-López Obrador recordó que hoy a las 10am tendrá una reunión con los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.

Con información de Gilberto Rodríguez