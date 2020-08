Casi el 50% de la población estuvo en pobreza laboral durante junio: Coneval

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informó que durante junio el 48.1 por ciento de la población en México, tuvo que enfrentarse a la pobreza laboral y aunque esto representa una disminución del 6.8 puntos porcentuales respecto al mes pasado, cuando la tasa de pobreza laboral se encontró en 54.9 por ciento, esto continúa representando una situación alarmante.

El Coneval explicó que respecto a abril y mayo de 2020, con información de la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), se observó una recuperación en el mercado laboral durante el mes junio.

Entre mayo y junio se muestra una disminución de la pobreza laboral con la ETOE, así como un aumento del ingreso laboral per cápita y la masa salarial.

El ingreso laboral estimado a partir de esta encuesta aumentó 10.4 por ciento, al pasar de mil 422.24 pesos en mayo a mil 570.74 pesos en junio de 2020.

Entre mayo y junio de 2020, la población ocupada pasó de 43.6 a 48.3 millones, lo que representa un incremento de 10.9 por ciento en este periodo, sin embargo el crecimiento de 4.7 millones de los ocupados entre mayo y junio se dio principalmente en trabajos informales.

En este periodo, se observa un aumento en el empleo formal de 8.2 por ciento, pasando de 21.0 a 22.7 millones, y en el empleo informal de 13.4 por ciento, incrementándose de 22.6 a 25.6 millones.

No obstante, no todas son buenas noticias, ya que la encuesta encontró que más de la mitad de la población ocupada no cuenta con acceso a servicio médico como prestación laboral y en caso de no recibir atención en una institución pública tendrían que hacer uso de su ingreso o ahorro para cubrir los gastos derivados de alguna enfermedad.

Tan solo en el último mes, el volumen de ocupados sin acceso a servicios de salud se incrementó en 3 millones.