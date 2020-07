Diputada de Morena busca prohibir Airbnb en CDMX

La diputada de Morena en la Ciudad de México, Leticia Estrada Hernández, presentó una iniciativa para una nueva Ley de Propiedad en Condominio, en la que se busca prohibir los servicios de Airbnb en la Ciudad de México.

De acuerdo con el documento, en el artículo 17 se explica que los habitantes no podrán utilizar su propiedad privada “en contravención a su destino y uso de suelo autorizados”, y mucho menos que sirva para otros objetos que no estén establecidos en su escritura.Asimismo, no se llevarán a cabo actividades de tipo industrial, comercial o de servicios en las viviendas.

“Por ningún motivo podrán ser destinadas a hospedaje de carácter temporal como el que ofrece la plataforma Airbnb u otras modalidades semejantes en contravención a las normas condominales, de establecimientos mercantiles, sanitaria, de protección civil, permisos de uso de suelo, fiscal y demás”, se le en la disposición.

Por lo que la diputada señala que en la propuesta se busca atender las problemáticas que afectan los condominios, así como elementos que impactan en la calidad de vida de las familias.

“Comúnmente existen problemas que van más allá de lo que en ocasiones las autoridades o jueces consideran simples incidentes entre vecinos; como administraciones corruptas, apatía generalizada por la organización y funcionamiento del condominio, falta de mantenimiento, inseguridad, carencia de servicios públicos, etc (…)”.

Foto Stock