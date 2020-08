“El gobierno de la 4T es un gobierno de contradicciones brutal”: Víctor Manuel Toledo

El titular de la Semarnat Víctor Manuel Toledo dijo a través de un audio que se filtró el día de ayer en redes sociales, que la llamada Cuarta Transformación, está llena de contradicciones y reveló que al interior de gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hay “luchas de poder”.

En un audio de 05 minutos con 49 segundos, el titular de la Semarnat se refiere a las grandes diferencias que sostiene con integrantes del gabinete, como Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la presidencia de la República; Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, Rocío Nahle, titular de la secretaría de Energía y Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación.

“Yo quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete, que yo lo he notado en varias líneas”, expresó el funcionario.

Sobre Alfonso Romo se escucha acusarlo de bloquear proyectos ambientales y de transición energética, dijo que Romo lo ha presionado para acompañar los intereses de la secretaría de Agricultura a cargo de Víctor Villalobos.

“Está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la ecología y tratan de imponer toda la visión que impera en el mundo con las grandes corporaciones”, aseguró Toledo.

Reconoció también diferencias con Roció Nahle y pidió no idealizar a la Cuarta Transformación.

Se refirió al caso de la cervecera Constellation Brands y dijo que tuvieron a favor de la cervecera a la secretaría de Gobernación y que incluso el subsecretario Ricardo Peralta convocó para convencerlos a cinco secretarías de que ayudaran a la cervecera, acusó en el audio.

“Estamos haciendo un esfuerzo desde Semarnat, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T, el Gobierno es un Gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión, que aquí la compartimos a lo mejor todos nosotros, no está para nada en el resto del Gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del Presidente, entonces también hay que decirlo”, finaliza así el audio.