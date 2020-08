El Populismo Legislativo en México

Max Kaiser colaborador de BluNet radio platicó sobre el Populismo Legislativo en México y como ha sido muy útil para darle la vuelta a los problemas de un país.

Describió cómo los legisladores recurren a esto cuando existe un problema y no quieren solucionarlo o el Congreso se pone a generar ocurrencias con una nueva ley que parezca calmar la situación; otra fórmula es echarle la culpa a una ley que no me permite actuar, como fue el caso de la Ley de Adquisiciones. El tercer tipo de populismo legislativo es aumentar el poder del Ejecutivo, con pretexto de la crisis, lo que alertó, es lo más peligroso.

Max Kaiser enumeró los temas que los legisladores mexicanos han utilizado como Populismo Legislativo y que en gobiernos anteriores fueron efectivos porque no había reelección y no se quedaban a ver las consecuencias de sus nuevas leyes.

Dijo que los ejemplos del Populismo legislativo se verán en el tema de recursos fiscales y presupuestales, en la gran crisis de violencia que atribuyen al sistema penal acusatorio, así como a las ocurrencias para reactivar la economía.

Otro punto en que los legisladores ejercerán esta fórmula, dijo, es en el combate a la corrupción, los órganos independientes y las adquisiciones públicas.

Sobre el tema Lozoya, dijo que este gobierno empezó al revés, ya que nunca se empieza con la cabeza, sino desde abajo. Agregó que cuando un gobierno empieza con las cabezas es que es un tema político, y señaló además porque los delitos de los que Lozoya acusó al ex presidente Enrique Peña y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray están prescritos.