Eligen a los nuevos cuatro consejeros electorales del INE

Por unanimidad de los grupos políticos se logró la aprobación en el Pleno de la Cámara de Diputados, la asignación de las cuatro consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

Con cubrebocas, caretas y sana distancia, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada, con 399 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se eligieron a Norma de la Cruz Magaña, Carla Humphrey Jordán, José Martín Fernando Faz Mora y Uuc-Kib Espadas Ancona, para formar parte del árbitro electoral.

Quienes hoy serán electos no le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política, porque eso no nos sirve. Están ahí, se han ganado su lugar, por haber participado y creído en un proceso completamente limpio”, afirmó el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado

Al final, después de las negociaciones, los coordinadores parlamentarios de la oposición destacaron el papel de Mario Delgado para el consenso e hicieron una mención a John Ackerman y el ala radical de Morena y PT, quienes acusaron al final de la selección, que habría una intensión de imponer “cuotas y cuates”, por no haber sido escogidos sus aspirantes.

Los únicos diputados que votaron en contra de los nuevos consejeros fueron los morenistas Rubén Cayetano, Alejandro Carbajal, Víctor Adolfo Mojica, Graciela Sánchez y Martha Robles.

Los nuevos consejeros estarán en el cargo del 27 de julio de 2020 al 26 de julio del 2029.