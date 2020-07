Fallaron los pronósticos, no nos peleamos”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, previo a la cena con su homólogo, Donald Trump dijo que fallaron los pronósticos, los cuales auguraban que se pelearían, pero “no nos peleamos, somos amigos y lo vamos a seguir siendo”.

Asimismo, presidente de México, aseguró que él y Trump,, son amigos y que lo seguirán siendo.

“Vengo a esta cena, a la que me ha invitado mi amigo el presidente Donald Trump, acompañado de empresarios mexicanos, de empresarios destacados no sólo, porque invierten, producen, generan empleos, sino también porque tienen una dimensión social; están pensando no sólo en la acumulación de ingresos, sino también en que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a nuestro pueblo”, expresó.