Gobierno actuó tarde frente al Covid-19: Villalobos

José Angel Córdova, ex secretario de Salud Federal, consideró que el actual gobierno federal actuó de manera tardía frente la pandemia de coronavirus, pese a que se sabía de la enfermedad con dos meses de antelación.

Con Ciro Di Costanzo en BluNet Radio, el ex funcionario señaló que otro de los factores que afectan el manejo de la pandemia es que en México no se han aplicado suficientes pruebas para detectar casos positivos, desde un principio.

Córdova Villalobos opinó que en el caso de la Ciudad de México si se ha tomado la vía de aplicar mayor número de pruebas de Covid-19, aunque en algunos otros sitios se mantiene la postura de no aplicar más pruebas para detectar brotes.

Cuestionó la política de negar el uso de cubrebocas como medidas para prevenir los contagios de Coronavirus, cuando este instrumento ha sido reconocido en todo el mundo como algo esencial para evitar los contagios.

Consideró absurda e inútil la controversia sobre la utilidad del cubreboca y que debió ser resuelta desde el inicio de la pandemia, lo que nos hubiese evitado muchas muertes. Dijo que persiste la duda hasta ahora, si la cifra de decesos no podría ser del doble o triple a los informado por las autoridades.

Sobre el rumbo que podría tomar la epidemia en México, el ex secretario de Salud opinó que la letalidad no es medible cuando no existe un “muestreo más amplio” ya que las muertes reportadas comenzaron a superar el índice de letalidad, aunque se carecen de suficientes pruebas para definir la magnitud.

Opinó que los mensajes contradictorios sobre el uso de cubrebocas, las medidas de higiene y la distancia social han agravado la epidemia y dijo desconocer hasta dónde nos llevará la enfermedad.

Sobre el brote de influenza H1N1 en México, destacó el trabajo de preparación del gobierno en ese tiempo que incluyó la compra de equipo y medicinas, lo que permitió curar a la gente rápido para sortear la contingencia que llegó a América dos años antes.

Precisó que en el caso del Coronavirus, hay que esperar que se termine su ciclo del virus para los casos que han resultado positivos dejen de ser contagiosos.

Confió en que las autoridades cuenten con la vacuna para la influenza con el fin de evitar que las dos enfermedades se mezclen y agregó que ve lejana la posibilidad de que México tenga una vacuna, ya que farmacéuticas puedan surtir a otros países.

Concluyó que a diferencia de los medicamentos para tratar la influenza, en estos momentos no hay medicinas probadas para tratar el Covid-19.