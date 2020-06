Iberdrola cancela proyecto de termoeléctrica en Túxpan.

Según ha informado Juan Antonio Aguilar Mancha, alcalde de Tuxpan, Veracruz informó que la empresa española Iberdrola ha cancelado el proyecto de la termoeléctrica en el municipio debido a la negativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de otorgar el suministro de gas que era necesario para avanzar en el proyecto.

“Durante nueve meses estuvieron tratando de conseguir la firma para el suministro de gas y no ha sido posible con la Comisión Federal, entonces optaron por cancelar porque sus tiempos ya no les dan para construir; tienen 15 días de retraso y sienten que ya no tienen intención de firmar el contrato”, aseguró Aguilar Mancha.