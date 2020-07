Inaugura secretaria de Gobernación programa digital dirigido a emprendedoras

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, inauguró en línea la iniciativa de Facebook ‘Ella Hace Historia’, que ofrece educación financiera a emprendedoras para contribuir a la recuperación económica de México, tras los efectos de la pandemia por COVID-19. En colaboración con las organizaciones Mujer Emprende y Crea, dicha plataforma digital lanzó la quinta edición de ‘Ella Hace Historia’, dirigida a la inclusión de las mujeres a la economía digital.

“La fortaleza y el talento no son propiedad solamente de un género, las mujeres no necesitamos favores, solamente oportunidades equitativas, si examinamos nuestra historia familiar cada una de nosotras puede encontrar el ejemplo de una mujer que sacó adelante a sus padres, a sus hermanos y a sus hijos, las contingencias no deben atemorizarnos, al contrario nos fortalecen”,

La secretaria Olga Sánchez Cordero celebró esta iniciativa dirigida a mujeres interesadas en la economía en la época digital, pero, sobre todo, a aquellas que por las severas condiciones impuestas por la pandemia tienen menor acceso a servicios financieros, no obstante, cuentan con corazón de sobra para luchar por el bienestar de sus ciudades, comunidades y familias.

En dicho evento, mujeres en todo el país pudieron acceder a planes financieros, estrategias de negocio, uso de tecnología aplicada en finanzas y administración económica en tiempos de crisis. De acuerdo con Facebook este programa permitirá que más de 15 mil mujeres se capaciten en acceso y administración de capital.

La secretaria de Gobernación subrayó que, en la Cuarta Transformación, las mujeres desempeñan un papel fundamental en el nuevo orden social de justicia que merecen todas las mexicanas y todos mexicanos.