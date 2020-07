Industria farmacéutica mexicana advierte grave daño al sector a consecuencia de la compra de medicamentos en el extranjero

Miembros de la industria farmacéutica mexicana advirtieron que la decisión anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar la compra de medicamentos en el extranjero, podría generar un grave daño al sector establecido en el país, del cual dependen más de 600 mil empleos directos e indirectos, por lo cual solicitaron al mandatario reflexionar su decisión.

Por medio de un comunicado la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (Amiif), la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam) y la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf) explicaron que con esta medida se puede perder de la soberanía sanitaria, con importantes consecuencias para la continuidad y suministro de los tratamientos de los pacientes y de la economía del país.

Asimismo señalaron que el desabasto de medicamentos se debe a la falta de planeación y transparencia en los procesos de adquisición, más no porque en México no se produzcan los insumos necesarios, por lo que aseguraron que las compras discrecionales en el extranjero no resolverán por sí mismas el problema de abasto.

Y detallaron que para el abasto del 2020 solo se licitó el 30% de los requerimientos, siendo el 70% restante adquirido a través de adjudicaciones directas, alternativa de compra que solo debe aplicarse para las excepciones que marca nuestro marco legal vigente.

Por otro lado, sobre las acusaciones de corrupción en la compra de medicamentos, solicitaron que las denuncias sean sustentadas y puntualizadas ante las autoridades competentes para que poder castigar a quienes resulten responsables de este delito, pues aseguraron estar del lado del Gobierno en la lucha contra la corrupción, pero también estamos a favor de acabar con la impunidad.

Finalmente la industria farmacéutica establecida en México, reiteró su compromiso con la protección a la salud de los mexicanos y se mostraron abiertos al diálogo respetuoso para perfeccionar los mecanismos de abastecimiento con oportunidad y calidad, para de esta forma transitar hacia un sistema que, con transparencia y buena planeación, fomente la competencia en beneficio del sector salud y de la población mexicana.