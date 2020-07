Iniciativa de rentas no daña la propiedad privada: Valentina Batres

En entrevista para Zona Cero con Ciro Di Costanzo, la diputada morenista en el Congreso de la Ciudad de México, Valentina Batres negó que la iniciativa sobre inquilinos y arrendatarios no contempla dotar a los primeros de recursos para no pagar la renta, pagarla en partes, o no pagarla en caso de emergencia nacional, natural o ambiental…

Aseguró que la iniciativa busca fomentar el uso de los contratos para evitar abusos entre ambas partes o alguna de las dos partes. Aclaró de manera enfática que la propuesta no atenta contra los arrendatarios, aunque no existan los contratos.

Explicó que lo novedoso en la iniciativa es que se generen mecanismos para resolver problemas de manera cordial entre inquilinos y arrendatarios y evitar abusos y desalojos ilegales por medio de un contrato.

Valentina Batres detalló que la iniciativa fue realizada por organizaciones civiles, pero sufrirá las modificaciones necesarias para no afectar a los propietarios y a los inquilinos y precisó que sino es un dictamen, sino que por ahora está como una propuesta.

La iniciativa no afecta el derecho de los propietarios concluyó la legisladora local.