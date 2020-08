Joe Biden eligió a Kamala Harris como la candidata demócrata a vicepresidente de Estados Unidos

El virtual candidato presidencial del partido demócrata, Joe Biden, eligió este martes a la senadora Kamala Harris como candidata a vicepresidente en las elecciones de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre.

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris, una luchadora por los desfavorecidos y una de las mejores funcionarias públicas del país, como mi compañera de campaña”, expresó Biden en su cuenta de Twitter.

“Cuando Kamala era fiscal general ella trabajó muy cerca de Beau”, señaló Biden en un segundo tuit, en referencia a su hijo mayor y ex fiscal Beau Biden, fallecido en 2015 por un tumor cerebral. “Los observé cargando contra los grandes bancos, ayudando a los trabajadores, protegiendo a las mujeres y los niños en situaciones de abuso. Me sentí orgulloso en ese momento, y me siento orgulloso ahora de tenerla como compañera en esta campaña”, agregó.