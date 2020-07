La bitácora de la mañanera

Conferencia de Prensa presidente Andrés Manuel López Obrador

Jueves 30 de julio 2020

Conferencia matutina: 419

Días de gobierno: 608

Salón Tesorería

Palacio Nacional

Hora de inicio: 07:14AM-09:14AM

Duración: 2 horas

-El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador inició la conferencia matutina celebrando que el Congreso haya aprobado la compra de medicamentos y vacunas en el extranjero “esto significa quebrar el monopolio, pues vendían a precios elevados y con problemas frecuentes de desabasto”.

-Adelantó que mañana se firmará un convenio con la ONU para adquirir medicamentos, vacunas y equipos médicos en el extranjero en donde se obtengan mejores condiciones en cuanto a calidad y precio.

-Señaló que se debe cumplir el convenio sobre el agua entre México y EU, subrayó que es mentira que los ciudadanos de Chihuahua se quedarán sin agua como afirman políticos que intentan engañar a la población y se están aprovechando.

-A pregunta expresa sobre la estimación del PIB del INEGI en donde durante el segundo trimestre del año se estima una caída del 17.3% trimestral y 18.9 anual, respondió que esa situación ya se esperaba.

-Sin embargo, dijo que ya en julio hay una recuperación y no hay pérdida de empleo

– “Vamos a tener que esperar tres meses hasta septiembre para conocer el resultado de trimestre julio, agosto, septiembre que yo lo veo con optimismo “ya pasó lo peor y que funciona la estrategia del gobierno y ya se está recuperando.

-Se volvió a referir al caso de las remesas y afirmó que van a aumentar.

“Yo espero que la economía termine de recuperarse, está creciendo la industria de la construcción”, señalo el presidente.

-López Obrador informó que los trabajadores al servicio del Estado regresaran a sus actividades presenciales hasta el 1 de octubre.

-Se refirió nuevamente del tren México-Toluca y dijo que fue una obra mal planeada.

-Sobre la designación de Isabel Arvide como cónsul de México en Estambul, señaló que no tiene malos antecedentes y no la encontró en la lista de los que recibían dinero en el gobierno anterior, subrayó que no hay amiguismo ni hay influyentismo, “es una situación que tiene que ver que haya periodistas, ciudadanos como cónsules, se necesita experiencia pero Isabel está preparada, es polémica, todos somos polémicos, pero tiene preparación ha escrito bastante, hay cónsules que a lo mejor no tienen textos escritos, pero ella está preparada, yo lo que estoy defiendo es el derecho que tenemos de proponer a quien consideramos que pueden reconocer a México, dijo que todos están muy exquisitos muy sensibles y no recuerdan como era antes y nombró a Isabel Arvide y un escándalo mayúsculo”, dijo.

-Informó que la FGR brinda protección a Emilio Lozoya pues es testigo colaborador y adelanto que el ex director de Pemex dará a conocer los nombres de quiénes fueron sobornados “hay corruptos cínicos y corruptos hipócritas”, dijo.

-Sobre la Ceremonia del Grito de Independencia y Desfile Militar, el presidente señaló que éstos se realizarán cuidando los protocolos de salud, además dijo que serán transmitidos por medios de comunicación.

-Desmintió que el FONDEN no tenga fondos y aclaró que está funcionando.

-Agregó que el gobernador de Nuevo León pidió apoyo para los damnificados y adelantó que irá a Nayarit a inaugurar obras del FONDEN por daños del huracán Willa.

-Sobre el video del PAN que cuestiona las declaraciones de Emilio Lozoya acusando a legisladores de ese partido de haber recibido sobornos, el jefe del Ejecutivo señaló que el pueblo tiene criterio y que si hay pruebas de las declaraciones se harán públicas.

-Adelantó que en la estrategia educativa que se anunciará el próximo lunes se contará cn el apoyo del sector privado.

-Informó que David León será la persona que esté al frente de la empresa que se encargará de la distribución de equipos médicos, vacunas y medicinas del Gobierno Federal.

-Informó que ya hay una propuesta sobre la persona que sustituya al ahora ex coordinador nacional de Protección Civil.

-Reiteró que mañana en la conferencia matutina se firma el convenio con la ONU para comenzar de inmediato la compra de vacunas, equipo médico y medicamentos.

-Sobre la vacuna para el COVID-19 el presidente dijo que se adquirirá a través del convenio que se firmará con la ONU para la compra de medicamentos y señaló que México tiene la ventaja que presentó la iniciativa para que no hubiera acaparamiento.

-Informó que el lunes por la tarde viajara para el martes a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia matutina en Tepic; al día siguiente en Culiacán; el jueves reunión de seguridad y conferencia en Ciudad Obregón, Sonora, “de ahí vamos a cruzar a Baja California Sur el viernes, vamos a tener la reunión de seguridad en Los Cabos, luego vamos a estar en Coahuila, Nuevo León y vamos a Tamaulipas, esa es la siguiente gira, pero vamos iniciar en Querétaro, San Luis Potosí y ahí continuó a Saltillo, Nuevo León y Tamaulipas, eso será en dos semanas”. Finalizó así el presidente.