La bitácora de la mañanera

Conferencia de Prensa presidente Andrés Manuel López Obrador

Viernes 7 de agosto 2020

Conferencia matutina: 425 (39 fuera de Palacio Nacional)

Días de gobierno: 616

Sector Naval de Cabo San Lucas

Los Cabos, Baja California Sur.

-El presidente inició informando que hoy se reunió el gabinete de Seguridad en este día en Los Cabos.

-Sobre la pandemia el presidente López Obrador, señaló que es muy lamentable por el dolor que produce, pero agrega que va a pasar,

“aún con lentitud, ya está bajando. Quisiéramos que avanzáramos más, que

desapareciera”, afirmó.

-Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur, aseguró que es el estado con

menos homicidios dolosos y el estado con mayor reducción de la incidencia delictiva.

-Agregó el gobernador que desafortunadamente la entidad registra un número elevado de

contagios por COVID-19, pero subrayó que es el estado que más pruebas está realizando

en relación con la población que tiene y en donde menos personas mueren contagiadas

por este virus.

– “No se van a perder ni un millón de empleos en la economía formal”, señaló.

-El presidente señaló que en siete días se generaron 10 mil nuevos empleos.

-Dijo estar confiado que en el último trimestre del año se haya logrado la normalidad en el

sector turístico.

– No obstante, de que ayer México rebasó los 50 mil muertos por el Covid-19, Andrés

Manuel López Obrador afirmó que ha habido un manejo responsable de la pandemia por

los especialistas del sector Salud. Recordó que ante el G-20 propuso que COVID-19 no

fuera manejado por "políticos sabelotodo", sino por científicos, y eso fue lo que se hizo en

el país, acusó que sus adversarios han lanzado una campaña contra Hugo López-Gatell.

“Saben porque quisieran nuestros adversarios que ya no estuviera López- Gatell? Porque

reinaría el caos. Ojalá todos actuemos de manera responsable y entre todos sigámosle

haciendo frente a la pandemia”; dijo

-Agregó que la Cofepris no desaparecerá, continua, “es la encargada de comprobar la

calidad de los medicamentos y de los equipos médicos es fundamental la Cofepris”,

señaló el presidente.

-Dijo que se tomó la decisión de utilizar un modelo de regreso a clases a través de la

televisión que es único en el mundo, debido a que los países que volvieron a clases

presenciales presentaron rebrotes de COVID-19.

-El gobernador Carlos Mendoza Davis informó que, al cierre de junio, tras la apertura del

turismo, en la entidad se recuperaron 2,278 empleos.

-López Obrador informó sobre los programas de Bienestar en Baja California Sur.

-Informó que hoy hará un recorrido de supervisión del programa de Desarrollo Urbano de

la SEDATU en Los Cabos.

-Informó que en Baja California Sur se entregaron 4,358 créditos solidarios y 6 mil créditos

a la palabra con una inversión de 160 mdp.

-Sobre la Alerta que emitió Estados Unidos para no viajar a México, el presidente dijo que

son muy respetuosos de sus opiniones; tenemos comunicación permanente con el

gobierno de EU, con la embajada y no nos han notificado nada, nada que signifique de ir

en contra de nuestro país, no sabemos de estas alarmas de estas advertencias, al

contrario, es muy buena la relación, esperemos que con más información de nuestra parte

si hay alguna duda se vaya aclarando.”