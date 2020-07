La bitácora de la mañanera

CONFERENCIA DE PRENSA DE PRENSA MATUTINA PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

MARTES 14 DE JULIO 2020

CONFERENCIA MATUTINA: 408

DÍAS DE GOBIERNO: 592

SALÓN TESORERÍA

PALACIO NACIONAL

HORA DE INICIO: 07:02AM-09:08AM

DURACIÓN: 2 HORAS 06 MINUTOS

-El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, inició la conferencia comentando que tenemos una buena noticia para el pueblo de México, “ya se logró producir un ventilador hecho con tecnología mexicana, lo cual significa ser autosuficientes en este equipo fundamental”.

-Jorge Alcocer secretario de Salud, señaló que los ventiladores diseñados por científicos mexicanos cumplen con los más altos criterios tecnológicos.

-Hugo López-Gatell, ofreció el informe que presentó la noche de este martes en Palacio Nacional.

-Indicó que el porcentaje de cambio diario de casos estimados cada día es menor. Actualmente se encuentra en 1.4 por ciento. También destacó que, en el Valle de México, la zona de mayor intensidad de la pandemia, se han reducido los casos de coronavirus.

-María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, presentó dos modelos de ventiladores desarrollados por científicos mexicanos y con tecnología 100 por ciento mexicana, los cuales se desarrollaron en cinco meses y tuvieron un costo de inversión de 259,891,592 pesos.

-Afirmó que el propósito de la 4T es aumentar la eficiencia del gobierno en Ciencia y Tecnología; no aumenta el gasto, pero si la generación de equipo de alta especialidad como los ventiladores.

-La titular del Conacyt presentó un video donde se explica el proceso de producción de los ventiladores Ehécatl4 y Gatsi, así como sus características. Destacó con esta esta producción nace una industria nacional para salvar vidas.

-Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores informó que esta noche llegará un vuelo procedente de Emiratos Árabes con 39 mexicanos repatriados y una donación con distintos insumos; 15 mil batas, 155 mil cubrebocas y mascarillas N95 y 350 mil guantes entre otros para personal del ISSSTE.

-Marcelo Ebrard informó que la plataforma de transparencia de donaciones internacionales para el COVID-19 se encuentra disponible en transparencia.sre.gob.mx. Hasta la fecha se han recibido 1,520 millones de donaciones procedentes de 11 países.

-Ante un cuestionamiento, López Obrador afirmó que su discurso en Washington reconoce los aportes de la comunidad mexicana en la construcción de EU.

– “Fue un buen encuentro y se dijeron las cosas con libertad, dijimos lo que sentimos”, aseguró el presidente.

-El presidente destacó que por primera vez el Plan-DNlll se ocupa de la pandemia. Agregó que la Semar y la Sedena se encargaron de terminar 32 hospitales, de equiparlos y de contratar personal médico.

-A pregunta expresa sobre las protestas contra su gobierno el presidente cuestionó el carácter clasista y racista de éstas y las consignas que hay en ellas “afortunadamente son minorías”, señaló.

-Negó el presidente que Carlos Cabal Peniche esté interesado en la instalación de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

– “Tenemos que evitar la corrupción, que no nos pase lo que sucedía en los gobiernos anteriores”, afirmó.

– “No tiene nada que ver con nosotros, da la casualidad de que es mi paisano, pero no hay ningún tipo de relación, yo no protejo a nadie, no hay ningún compromiso”.

-Volvió a referirse al caso de Emilio Lozoya y afirmó que se va a saber mucho tras la aprobación de la reforma energética.

-Se lanzó nuevamente contra el periódico Reforma por su nota de ocho columnas de hoy, sobre el programa Sembrando Vida. Defendió que el programa y dijo que va muy bien.

-Informó que hoy tendrá una reunión presencial con el doctor Juan Ramón de la Fuente porque se van a hacer compras consolidadas en el extranjero con supervisión de la ONU para resolver en definitiva el abasto de medicinas, porque había mucha corrupción.

-Al final de la conferencia una reportera extranjera cuestionó al presidente sobre la violencia de género, respondió que en México ya no se violan derechos humanos, no se tortura y ya no hay masacres.

– “Nunca se había protegido tanto a las mujeres de México como ahora” y rechazó que haya recortes al presupuesto destinado a atender la violencia de género.