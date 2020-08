La bitácora de la mañanera

Conferencia de Prensa presidente Andrés Manuel López Obrador

Lunes 10 de agosto 2020

Conferencia matutina: 426

Días de gobierno: 619

Salón Tesorería

Palacio Nacional

-El presidente Andrés Manuel López Obrador inicia la conferencia matutina de este lunes comentando que hoy se informará sobre el reporte semana del precio de los combustibles, los avances de la construcción de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, además que se entregará reconocimiento a los empresarios gasolineros cumplidos y honestos.

-López Obrador presumió que desde comenzó su administración se decidió no aumentar el precio de las gasolinas y aseguró que así continuará “no van a haber gasolinazos, suceda lo que suceda”, sentenció.

-Se presentaron los videos de los avances de las obras en Santa Lucía y la refinería Dos Bocas.

-Se entregaron reconocimientos “aliados al consumidor” a empresarios gasolineros cumplidos al mantener precios bajos.

-En preguntas y respuestas, el presidente dijo que no hay nada que temer en el caso de Genaro García Luna, también en México hay expedientes abiertos en el caso de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García “de modo que está abierto el proceso y si quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, la instrucción del Ejecutivo es que no se proteja a nadie y sucederá lo mismo en la Fiscalía porque le tengo confianza la Fiscal, no va a proteger a nadie”, señaló López Obrador.

-Dijo que antes había un narco-Estado, pues el gobierno estaba tomado y los responsables de la seguridad pública estaban al servicio de la delincuencia.

-Agregó que es muy importante la colaboración de periodistas, como la de Anabel Hernández.

-Sobre el caso del doctor Gerardo Vicente Grajales, procesado en Chiapas por presunta negligencia médica, dijo que una acusación que se presentó ante el MP en Chiapas y se le acusa de negligencia médica, hay movimientos a favor del doctor, aunque es un asunto estatal se acordó esta mañana que la secretaria de Gobernación busque al gobernador de Chiapas y se busque un acuerdo “hoy lo va a tratar la secretaria de Gobernación”, señaló sobre el caso de un médico de Chiapas acusado de negligencia médica.

-Reiteró que hay que hacerles justicia a los pueblos Yaquis, además adelantó que se cambiará la ruta de los gasoductos que pasan por sus tierras.

-Sobre la regulación de autos chocolate en Baja California, dijo que eso le corresponde a la secretaría de Economía “la regularización de estos vehículos no es bien vista por los distribuidores de vehículos, nosotros hasta que la secretaría de Economía lo autorice o lo considere necesario no emitirá un decreto”.

-Adelantó que antes del 1 de septiembre enviará al Congreso la iniciativa de reforma al Sistema de Pensiones, para que comenzando el periodo de sesiones se revise y en su caso se apruebe.

-Refirió que el caso de Emilio Lozoya es un ejemplo de la corrupción y la delincuencia de cuello blanco, por lo que debe saberse toda la verdad. También dijo que el caso de García Luna es ejemplo de corrupción y delincuencia organizada.

-Aclaró que la Unidad de Inteligencia Financiera no investiga las cuentas de los expresidentes con presuntos vínculos con los casos García Luna y Lozoya, pues estas investigaciones se realizan a petición de la Fiscalía General de la República, pero en caso de estar implicados sería un asunto estrictamente de carácter judicial.

-Sobre las manifestaciones de ayer en la plancha del Zócalo del frente FRENA dijo “que no coman ansias que ya viene la revocación de mandato en el 2022”.

-Reconoció que las escuelas particulares tienen un problema porque está bajando la matrícula, que se llegue a acuerdo entre padres de familia y los directivos de las escuelas particulares y nosotros ver en que podemos ayudar.

-Dijo que se está analizando vender gas a empresas de Asia y Centroamérica, también reveló que se realizan negociaciones con la empresa Sempra Energy para la venta de gas, así como la posibilidad de poner una planta de gas en Salina Cruz.

-Se comprometió a informar que ocurrió con la cancelación de los cajeros del Banco de Bienestar, dijo que todo el equipamiento correrá a cargo de la secretaría de la Defensa Nacional.

-En otro tema dijo que hay recursos y equipo suficiente para hacer frente a la pandemia “no tengo información que haya protestas por falta de equipos, tenemos problemas con medicamentos para curar el cáncer de niños”, afirmó.

-Dijo que lo anterior “es una campaña de desprestigio”.

– “Los opositores tienen derecho a disentir, nunca van a ser reprimidos”, subrayó.

-López Obrador criticó que los periódicos y las estaciones de radio publican cuantos muertos se registran día a día por la pandemia.