La bitácora de la mañanera

MARTES 21 DE JULIO 2020

-Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud ofreció el reporte semanal sobre el Covid-19.

-Informó que hasta el momento hay 249 mil casos y hay señales de que la epidemia está siendo más lenta. El último ejemplo son los casos confirmados en los últimos 14 días.

-Señaló que efectivamente los casos de ayer son menos de los que habrá hoy todavía; por lo que el porcentaje de cambio de un día para otro es menor.

-Agregó que la disminución de los casos positivos activos de COVID-19 en México es la muestra de la disminución del crecimiento de la pandemia.

-El funcionario federal comentó que llegará el momento en que tengamos cero por ciento de crecimiento de la pandemia.

-Informó que al 21 de julio, México registra 39,485 decesos; 222,068, recuperados y 367,267, estimados.

-Existe una reducción del 13 por ciento en la incidencia de casos conformados por día y reducción del 54 por ciento en fallecimientos por COVID-19.

– Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores informó que México participa en todos los esfuerzos multilaterales para el aceleramiento, desarrollo, producción y distribución de la vacuna contra el Covid-19.

-Sobre una denuncia de la oposición contra Hugo López-Gatell, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no hay que tomar en cuenta todo ese protagonismo sin fundamento, irresponsable, porque se están queriendo montar en una tragedia.

– Aseguró que son grupos que se sienten afectados porque se les quitaron sus privilegios y se va a intensificar la oposición a medida que se vayan acercando las elecciones en México.

Hugo López-Gatell señaló que están sobredimensionadas las expresiones públicas sobre la cancelación de su reunión con los gobernadores del PAN. Aseguró que este jueves va a retomar la reunión con la CONAGO.

-Respecto al accidente automovilístico que tuvo Zoé Robledo, titular del IMSS, el presidente señaló que está bien de salud, y fue muy lamentable este accidente porque perdió la vida una persona; envió su pésame a la familia.

-Reveló una plática con el presidente Trump, en la que le comentó que afectó más la pandemia por COVID-19 en ambos países por las enfermedades crónicas como la obesidad. Destacó que, el hecho de que se esté saliendo adelante con estos padecimientos, “no es poca cosa”.

-A pregunta expresa el canciller informó que hay indicadores de que a finales este año se tendrán importantes avances en la vacuna. Asimismo, detalló que se siguen 9 protocolos para vacunas contra COVID-19 y que la propuesta de México ante la ONU es que sea de bajo costo para que sea accesible a todos los países.

-Respecto a la demanda de un particular que se acreditó como propietario de 128 hectáreas del terreno donde se construye el aeropuerto de Santa Lucía, el presidente señaló que no hay ningún problema y se tendría que pagar. Aseguró que nada impide que se siga avanzando y que todo indica que se inaugurará el 21 de marzo del 2022. 7.

-Respondió que se reunirá nuevamente con Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes el próximo jueves y el viernes informará sobre la plática que sostuvo con el secretario sobre la renuncia señaló que ya en poco tiempo se sabrá.

-Un youtuber leyó los nombres de algunos ex legisladores que votaron a favor y en contra de la Reforma Energética; al respecto, el presidente indicó que el testimonio de Lozoya permitirá saber si se compró esa reforma. Pidió no adelantar vísperas y no señalar a todos los legisladores, ya que se tiene el compromiso del ex director de Pemex de dar información a cambio de una reducción de pena como testigo protegido.

-Aseguró que la construcción de la refinería Dos Bocas no se vería afectada por la investigación del caso de Emilio Lozoya.

-El presidente niega haberse reunido alguna vez con Lorenzo Córdova, presidente del INE, porque aseguró que respeta la autonomía de este Instituto.

-Informó el presidente de la República que la reunión de seguridad y conferencia matutina será el viernes en Oaxaca y aprovechará para visitar obras “nos vamos el jueves por la tarde noche y nos regresamos el domingo, vamos a Huatulco, vamos a Puerto Escondido y a la supervisión de dos carreteras”.

-Informó que más adelante irá a Nayarit, Sonora y Baja California Sur.

DATO ADICIONAL: Respecto a la propuesta para nombrar el 1º de julio como el Día de la Cuarta Transformación, el mandatario se negó a opinar, pero indicó que el 1º de diciembre va a poder decir que ya están sentadas las bases de la transformación de México.