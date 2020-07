La Bitácora de la Mañanera

CONFERENCIA DE PRENSA DE PRENSA MATUTINA PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

LUNES 13 DE JULIO 2020

CONFERENCIA MATUTINA: 407

DÍAS DE GOBIERNO: 591

SALÓN TESORERÍA

PALACIO NACIONAL

HORA DE INICIO: 07:12AM-09:22AM

DURACIÓN: 2 HORAS 10 MINUTOS

-El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, inició la conferencia comentando que se va a estar aquí mañana en la reunión de seguridad y miércoles jueves y viernes llevará cabo la reunión de seguridad en Guanajuato, Jalisco y Colima.

– “El día de hoy se va a dar a conocer la venta de aviones por eso nos acompaña Jorge Mendoza, el director de Banobras y también está Ernesto Prieto quien informará sobre la rifa”, informó.

-Informó que se va a reiniciar la venta de boletos de la rifa.

-Jorge Mendoza Sánchez, director de Banobras informó sobre la venta de aeronaves.

-Comentó que ya se han recibido ofertas para la compra del avión presidencial.

– “Recibimos una oferta en abril de 120 millones de dólares que está en curso”, comentó.

-Así mismo por la aeronave Gulfstream 550, las dos unidades propiedad del gobierno mexicano con mayor valor.

-Ernesto Prieto Ortega director de la Lotería Nacional, informó sobre la venta de boletos para la rifa del equivalente al valor del avión presidencial.

– “Ya se reactivo la venta en 66 expendedoras a nivel estado y 40 en la zona metropolitana”, informó.

-Al 10 de julio se han vendido un millón 355 mil cachitos por 677.5 millones de pesos.

-En preguntas y respuestas, se le cuestionó al presidente porque no acudió un representante del sector laboral y respondió que el formato de la visita fue que solo acudieran los funcionarios que viajaron con él.

-Afirmó que con el T-MEC mejorarán los salarios de los trabajadores mexicanos, pues estos se encuentran por debajo de los salarios de los trabajadores chinos. Además, destacó que el T-MEC considera los derechos sindicales de los trabajadores.

-Reconoce López Obrador que aún no se ha podido tener el control en los puertos, pues aun hay contrabando de diesel, gasolinas, la entrada de contrabando y drogas sintéticas “vamos a poner orden en las aduanas.

-Informó que esta semana visitará el puerto de Manzanillo. “Estamos en el plan de limpiar las aduanas”, subrayó el presidente.

-Comentó que Emilio Lozoya está dispuesto a informar en su regreso a México sobre lo que sabe y reiteró que el mismo aceptó su extradición a México.

-El presidente hizo un llamado a la gente para que lo apoyen comprando cachitos de la rifa del equivalente al valor del avión presidencial, pues eso recursos se utilizarán para la compra de equipo médico.

– “Queremos más equipo; ante de la pandemia se había establecido que se iba a utilizar el dinero par la compra de equipos”, dijo.

-Informó que en los cachitos que se han vendido ya incluyen los que compraron los empresarios “y estoy seguro de que la gente va a seguir comprando”, aseguró el presidente.

-Jorge Mendoza informó que hay un evalúo de 557 millones de pesos por el avión Gulfstream 550.

-Comentó que la venta de aeronaves continua.

-En torno a la pandemia, López Obrador comentó que en medio de toda la situación tan lamentable se está trabajando todos los día para enfrentar la pandemia, se está haciendo con profesionalismo, con responsabilidad y honestidad, acusó que desde el principio sus adversarios se metieron en ese asunto con el propósito de hacerles daño, “entonces tenemos que enfrentar la pandemia y al mismo tiempo la desinformación y amarillismo de algunos medios de comunicación ya sea porque son voceros o porque ya no tienen el mismo trato de antes, tenemos que estarlo enfrentando y se han metido con el doctor López-Gatell, El Reforma, El Financiero, diciendo que hay más muertos en México que en Francia y que en Italia, los dos periódicos, son verdades a medias y verdades a medias son a veces mentiras completas,¿ cómo se va a comparar la población de Francia y de Italia con la de México? , pero así se presenta la información en las primeras planas porque quieren afectarnos, en el caso de El Reforma es el boletín del conservadurismo en México y El Financiero también, vean a sus columnistas, la mayoría Salinista, ahí está Pablo Iriart”, acusó, sin embargo dijo que no habrá censura para nadie.

– “Yo apoyo al doctor López-Gatell ¿saben que quieren? que ya no informemos, que ya no aparezca el doctor López-Gatell para que ellos sean los que se impongan con la manipulación, el amarillismo, vamos a seguir informando y a pesar de los pesares va perdiendo fuerza la pandemia”, afirmó AMLO.

-Informo que el CONACYT ya fabricó un ventilador hecho en México y ya no se va a depender del extranjero y no ha habido diferencias profundas con los estados “cada autoridad busca aplicar una estrategia que le convenga, vamos a cuidar que no haya rebrotes en algunos estados donde ya iba en descenso la pandemia y volvió a levantarse el contagio”

-Comentó que hoy se informará sobre como va el curso de la pandemia en los estados, que continúan en semáforo rojo y que han tenido rebrotes.

-Dijo que no quieren engancharse en algo que lo quiera distanciar pues eso viene desde muy atrás, ante pregunta expresa sobre que ayer Donald Trump volvió a tomar el tema del muro

-Comentó que el quiere tener una muy buena relación con el gobierno de EU porque le conviene a los mexicanos

– “Vamos a apoyar a la gente, independiente de las diferencias que tiene con los gobiernos de esos estados, se trata de un asunto de interés general, tenemos la obligación de actuar juntos y respondió que está seguro de que los gobernadores asistirán a la reunión de seguridad, pues se va a tratar el tema de la violencia en otros estados”, dijo.

-Le preguntaron si lleva a un mensaje a los grupos criminales que actúan en esos estados y evadió la pregunta, dijo que invitaba a la gira a los reporteros y agradeció a quiénes lo acompañaron a Washington.

-Informó el presidente que no trató el tema de García Luna con Donald Trump, ni se encontró con Nancy Pelossi. “El caso García Luna lo lleva la Fiscalía General de la República”, dijo.

– “Hay que buscar el acuerdo, los dos son personas profesionales, los dos son buenos servidores públicos”, comentó así al solicitarle su opinión sobre las declaraciones de Alejandro Gertz Manero sobre Santiago Nieto el pasado viernes.

-El titular de la Profeco informó que se están monitoreando previos en 38 ciudades del país. Dijo que la carne molida ha bajado 5 por ciento en el país y el jitomate 9.6 por ciento mientras que la cebolla y la naranja han subido de precio.