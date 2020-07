La cifra de muertos por Coronavirus en México se podría triplicar: Ssa

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dio a conocer que la cifra de muertos por Coronavirus en México puede ser tres veces mayor a la que se presenta todos los días en su conferencia nocturna. Insistió que existen muchas personas fallecidas las cuales no se tiene un registro en la Secretaría de Salud.

“Será mediante actas de defunción, que no es lo mismo que un certificado, y todas las personas que tienen causa de muerte que sugiere que pueda ser Covid, probable Covid, Covid a secas, neumonía o neumonía atípica, todos esos nos permiten hacer una evaluación, y los que resulten compatibles con muerte por Covid entrarán a la estadística y en cuanto tengamos los resultados aquí mismo los vamos a presentar”, indicó el secretario.

Agregó que muchos pacientes no fueron diagnosticados en un hospital o murieron en sus domicilios, por lo que el sector salud ha iniciado un proceso para identificar más víctimas por medios indirectos.

López-Gatell recalcó que no están ocultando información, el problema es que no se puede tener una cifra exacta de muertes debido a que todavía no se tiene un panorama claro de la pandemia en México.

