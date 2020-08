La importancia del Ciudadano Político

Max Kaisser, colaborador de Zona Cero en Blunet Radio, habló de la importancia de la responsabilidad del ciudadano político.

Describió que en la época actual ningún político se hace responsable de nada, esto les permite a no rendir cuentas y no asumir las consecuencias de algo, lo que, aseguró, deja a los ciudadanos en un estado de indefensión que no es propio de una democracia.

En el caso del ciudadano, éste ha renunciado a incidir en el mundo de la política, sin embargo tiene responsabilidades políticas como son conocer, enterarse de lo que está pasando en el país y conocer al gobierno.

Además, señaló que los ciudadanos deben buscar una causa social y participar en hacer política, empezando desde su calle o colonia, hacerse responsable desde el lugar donde viven.

Insistió que el ciudadano debe votar por las causas que encabeza y de la participación que tiene en su entorno y en su gobierno, y con esto, indicó, es un ciudadano responsable, que responde.

Agregó que el Gobierno no tiene la culpa de muchas cosas, pero si tiene la responsabilidad de hacer algo para prevenir o resolver los conflictos de un país en conjunto con la sociedad.