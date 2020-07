La Unión Europea abrirá sus fronteras a 14 países “seguros’, México y Estados Unidos vetados.

La Unión Europea (UE) informó este martes que a partir de mañana 1 de julio abrirá sus fronteras exteriores a 14 países considerados “seguros”, aunque en la lista no siguen vetados México, Estados Unidos, Brasil, Rusia, entre otros ante la pandemia por el Covid 19.

Esto luego de que los Estados miembros aprobaron por mayoría cualificada la lista inicial de países que irá revisándose cada dos semanas en función de la evolución de la pandemia, tras haber mantenido cerradas sus fronteras desde mediados de marzo por la crisis de coronavirus.

En el listado de los países “seguros”, figuran Australia, Argelia, Canadá, China, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda. Así como la inclusión de China, afirmaron, dependerá de si otorga reciprocidad a los ciudadanos europeos.

Por otra parte, el veto del ingreso se mantiene para más de 150 países, entre los que figuran México, Estados Unidos, Rusia, Venezuela, Cuba y Angola. Sin embargo, la lista es solo una recomendación, por lo depende de la situación epidemiológica que tenga cada uno de los países.

La realidad es que el texto aprobado no es más que una recomendación que mantiene de facto el veto a más de 150 países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, México, Rusia o India, pero que no garantiza la entrada a los países seleccionados. Los socios de la UE podrán mantener el veto a algunos de ellos si consideran poco fiable su situación Mientras que la recomendación no se aplica en Irlanda y Dinamarca, países que mantienen un estatus especial en materia de fronteras. En el caso de Reino Unido, en pleno período transitorio de salida de la UE, la aplicación será voluntaria.

Por otra parte los residentes de naciones de la Unión Europea podrán viajar de un país miembro a otro sin ninguna restricción.

