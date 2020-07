Lenta, la reactivación turística ante Covid-19: AMAV

El presidente del a Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Eduardo Paniagua Morales invitó a los gobiernos, las asociaciones religiosas y las agrupaciones a crear conciencia e informar a la gente sobre los lineamientos de seguridad como usar cubrebocas para evitar la propagación de contagios por Covid-19.

En BluNet Radio, el representante de las agencias de viajes señaló que luego de casi dos meses del paso al semáforo naranja y la reactivación de la actividad turística, el sector se encuentra en constante recuperación, aunque de forma lenta.

Agregó que el tema de los traslados aún genera un poco de miedo entre las personas, sin embargo, aseguró que la mayoría de los empresarios del ramo cumplen con las normas de sanidad. Aclaró que los destinos esperan dar el siguiente paso y dejar el semáforo naranja para reactivar las actividades de manera adicional.

Eduardo Paniagua dijo que las agencias de viajes y en general necesitan apoyos del gobierno para lograr su recuperación, aunque, dijo, que la población no está siguiendo las medidas de higiene, no usan cubrebocas, ni gel antibacterial, ya que argumentan que el virus no existe y más bien se trata de una estrategia política.

Agregó que los viajes internacionales están fluyendo de manera muy lenta, se tiene un 10, 20 o 30 por ciento máximo, mientras que el turismo de negocios es el que más se ha movido y el que ha tenido mayor prioridad.