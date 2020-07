“Me fue muy bien”: Jaime Bonilla tras ser captado en casino de San Diego

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, fue captado en un casino de San Diego, California en plena pandemia por coronavirus SARS-CoV-2 para celebrar su cumpleaños y aniversario de bodas.

Según el video difundido este sábado el mandatario estatal, se encontraba apostando en el área exclusiva “High Rollers” del casino. En la grabación, puede verse al gobernador de Baja California, jugando en una slot machine. Posteriormente, empleados del lugar le hacen firmar un documento y le entregan varios billetes.

Ante el hecho, durante su transmisión diaria en Facebook Bonilla confirmó que viajó hace dos semanas a un casino Barona, considerado como un hotel y sitio de apuestas de lujo en el área de Lakeside, California.

“Sí, me fue muy bien. Gané poquito más de 2 mil dólares y no nada más yo también mi esposa”, respondió “Andaba con mi esposa como lo vieron en el video… me interesa mucho que mi esposa este contenta también”, expresó Bonilla.