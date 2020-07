No habrá regreso a clases en agosto: SSa

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo este viernes que “definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar a clases”, ya que todavía se sigue con el análisis del avance de la pandemia en diferentes estados.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no esta tomada, existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizá en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión”, expusó López Gatell.