No hay denuncias por desaparición de jóvenes: Fiscalía de Jalisco

Luego de que se diera a conocer que alrededor de 20 jóvenes de Guanajuato fueron privados de su libertad por hombres armados el fin de semana pasado en Puerto Vallarta, el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís informó que no hay denuncias de desaparición ni en Jalisco ni en Guanajuato.

“Respecto a la desaparición de este grupo, quiero decirles que desde el día de los hechos hemos trabajado en la investigación de este homicidio y en la búsqueda de personas desaparecidas por la posibilidad de que exista, pero también es importante mencionar que en Jalisco no tenemos hasta este momento ninguna denuncia de ninguna persona desaparecida”, dijo Octavio Solís en conferencia de de prensa virtual.

“También desde el día en que sucedieron los hechos hemos estado trabajando de manera muy coordinada con la fiscalía de Guanajuato , todavía el día de hoy por la mañana en una charla con el fiscal respecto de este tema y los avances que pudiéramos tener me confinaba el fiscal de Guanajuato que en aquella localidad tampoco tienen denuncia de desaparición, sin embargo no es un dato que estamos dejando de lado, es parte de las investigaciones en conjunto con el homicidio y el robo y desde luego vamos a continuar bajo esta línea pero precisando que no hay denuncia por desaparición de persona”, agregó