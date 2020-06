No soy un vende patrias por viajar a EE.UU: AMLO.

En conferencia de prensa mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo tener la conciencia tranquila por viajar a Estados Unidos y en el cual se dará su primer encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre México, Estado Unidos y Canadá (T-MEC) y el cual no le hace un “vendepatrias”.

“Yo no tengo problemas de conciencia de que yo vaya a Estados Unidos si siempre toda mi vida he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano, todo el tiempo; no soy un vende patrias para decirlo con claridad; que no se confunda, se puede tener una buena relación con un país como Estados Unidos, un país vecino, manteniendo nuestra independencia, nuestra soberanía”, aseguró AMLO.