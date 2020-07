Pasajeros que no usen cubrebocas en transporte público de Huixquilucan no podrán subir

El alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, informó que los pasajeros que no usen cubrebocas en el transporte público serán bajados y se sancionará a los transportistas que no respeten la ocupación permitida del 80 por ciento.

Autoridades municipales llevaron a cabo estrictos operativos para garantizar que tanto choferes como pasajeros utilicen cubrebocas mientras viajan en el transporte público.

“Quien no use cubrebocas no podrá subir y será bajado de unidades del transporte público por autoridades municipales”, señaló el presidente municipal.