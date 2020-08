PRI no es tapadera de nadie, tras denuncia contra Peña y Videgaray

A través de la red social Twitter el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que hoy y en el futuro no será “tapadera de nadie”, esto luego de que la Fiscalía General de la República dio a conocer la denuncia de Emilio Lozoya ex titular de Pemex en donde señaló ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray.

“Reafirmamos que estamos a favor de la lucha contra la corrupción y de que se sancione a cualquier funcionario público que haya violado la ley. El PRI de hoy no es ni será tapadera de nadie”, escribió el partido en Twitter.

El ex director de Petróleos Mexicanos asegura que Peña Nieto y Videgaray, presuntamente ordenaron el pago de alrededor de 500 millones de pesos en sobornos en la campaña electoral en donde resultó electo el ex presidente.

