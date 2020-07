Quien acusa debe probar sus dichos: PAN

El Partido Acción Nacional (PAN) refrendó el compromiso con el combate a la corrupción, no consentirá ninguna ilegalidad cometida por ninguna persona y no permitirá que se use la justicia como propaganda para dañar a su partido, ni el prestigio de sus liderazgos

Sobre las supuestas declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, el PAN reiteró en un comunicado que quien acusa está obligado a probar y hasta el momento solo son dichos de un presunto criminal que podría acusar a los adversarios del gobierno federal, con tal de salvar su situación jurídica como indiciado.

Por esa razón, Acción Nacional exigió a las autoridades que se conduzcan con legalidad, que aporten las pruebas, que hagan justicia de manera pronta y expedita, para deslindar responsabilidades.

Insistió que en todos los casos se debe respetar la presunción de inocencia y cuidar el debido proceso y aclaró que en este caso no se está haciendo ni una cosa ni otra.

Subrayó que los dichos de Emilio Lozoya “pretenden ser un distractor y la cortina de humo perfecta ante el fracaso del gobierno de López Obrador en la economía, con el creciente desempleo, la pésima gestión ante el COVID-19 y las muertes que pudieron evitarse, así como su fracaso ante el combate a la inseguridad”.

Los legisladores de Acción Nacional no tenían que ser convencidos de la Reforma Energética, ni de su legislación secundaria, ya que siempre hemos estado a favor de abrir la inversión, modernizar y hacer más competitivo el sector energético, impulsando las energías limpias y renovables.