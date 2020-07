Restaurantes operan al 20%, aún con reapertura: CANIRAC

Aún cuando en la Ciudad de México el semáforo naranja ha permitido la reapertura de los restaurantes con el 30 por ciento de aforo, la Cámara Nacional de Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) informó que la afluencia de comensales se mantiene al 20 por ciento.

Marco Antonio Buendía González, presidente de la CANIRAC CDMX, explicó que esta situación, no solo se vive en la capital del país, pues muchos otros estados están atravesando por el mismo problema.

Para Buendía González, la falta de clientes es consecuencia directa de la difícil situación económica por la cual atraviesa gran parte de la ciudadanía, no solo en la capital del país, sino en otros estados.

“Creemos que no hay comensales porque no hay dinero”, resaltó, sin embargo, reconoció que otro de los factores que influye en la poca afluencia, sería el hecho de que muchas personas trabajan desde casa y ya no salen a comer a restaurantes.

En el caso de la metrópoli, CANIRAC dijo que se esperaba una mayor afluencia de personas en zonas como Polanco e Insurgentes, no obstante esto no sucedió, pues aunque el consumo por comensal seguía siendo el mismo, los restaurantes sólo se han llenado al 20%, lo cual no es diferente al resto del país.

El presidente de la CANIRAC CDMX aseguró que a pesar de contar con solo el 20% de los clientes, el personal se mantuvo igual ya que nadie ha sido despedido.