Resumen Estados

EL JEFE DE SICARIOS DEL CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN EN BAJA CALIFORNIA, FUE CAPTURADO POR MARINOS… EL PRESUNTO DELINCUENTE, CONOCIDO COMO “EL FLAVIO”, ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS GENERADORES DE VIOLENCIA EN TECATE.
EN SAN LUIS POTOSÍ, EN UN OPERATIVO ESPECIAL DE INTELIGENCIA FUE DETENIDO “JOB N”, INTEGRANTE DEL CARTEL DE SANTA ROSA DE LIMA EN GUANAJUATO, QUE ENCABEZA JOSÉ ANTONIO YÉPEZ, “EL MARRO”.
EN CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, SICARIOS INCENDIARON 3 CAMIONES DE GRUPO BIMBO Y ATACARON SUS INSTALACIONES LUEGO DE QUE LA EMPRESA SE NEGÓ A PAGAR EXTORSIONES.
LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD DE MORENA EXPULSÓ A LA SENADORA POR BAJA CALIFORNIA, ALEJANDRA LEÓN GASTÉLUM, POR PEDIR EL VOTO A FAVOR DE UN CANDIDATO DEL PRD, PRODUCTO DE UNA QUEJA DE UN MILITANTE EN 2019.
LOS CASOS DE DENGUE EN JALISCO SUMAN 968 Y SE REPORTAN CINCO MIL 611 CASOS SOSPECHOSOS… EN ESTA SEMANA SE SUMARON 82 CASOS MÁS.
UNA INTENSA LLUVIA ACOMPAÑADA DE GRANIZO PROVOCÓ SEVEROS ANEGAMIENTOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE PACHUCA, HIDALGO… LA GRANIZADA DAÑÓ TECHOS DE LÁMINA DE VIVIENDAS Y TIRÓ EL TECHO DE UNA BODEGA.
LA LAGUNA DE BACALAR EN QUINTANA ROO, PODRÍA PERDER EL ARRECIFE DE AGUA DULCE MÁS GRANDE DEL MUNDO. LUISA FALCÓN, DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA DE LA UNAM, INFORMÓ QUE ESTO SE DEBE AL TURISMO DESORDENADO Y LA FALTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.