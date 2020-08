Ricardo Monreal denuncia estafas a su nombre al del Senado

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, denunció que un grupo de personas ha estado utilizando su nombre y el nombre del Senado para realizar estafas a empresas y particulares, y que piden donativos que supuestamente ayudarán para el combara a la pandemia por Covid 19 en México.

Mediante un comunicado oficial informó que denunció formalmente a este grupo de delincuentes que, a pesar de haber sido ya evidenciado, mantiene su modus operandi, por lo que decidió hacer público el caso, a fin de que los empresarios y los particulares no se dejen engañar.

“Debido a que tenemos conocimiento de que algunas personas y empresas han recibido llamadas supuestamente de parte de senadoras y senadores, en las que les piden aportar alguna cantidad de dinero para la atención del Covid 19, el Senado de la República alerta a la población en general, y en particular a las empresas, para que no hagan caso de estas llamadas fraudulentas y no se dejen engañar por quienes abusar de su buena fe”, así lo emite en el comunicado.

También Monreal alertó para que “no se dejen extorsionar por esta banda de vividores sin escrúpulos que usurpar mi nombre, engañan y piden dinero de manera ilegal”, difundió.

Finalmente el Senador de Morena dijo que ya hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía General de la República y también hay al menos 30 denuncias presentadas de manera formal en contra de estas personas que se han dedicado a la estafa.