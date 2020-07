Rosario Piedra, titular de la CNDH denuncia amenazas de muerte.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, denunció este jueves ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México que recibió avanzas de muerte en contra de su personal y su familia.

Esto luego de que el pasado domingo recibió mensajes vía sms y por WhatsApp, así como llamadas de más de 100 números telefónicos de “varios” estados del país.

Asimismo Piedra explicó que las amenazas “tuvieron que ver” con la atracción, por parte de la CNDH, del caso de Giovanni López Ramírez, asesinado por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el 4 de mayo de 2020.

“Recibí amenazas donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando estoy investigando un caso, no se ha señalado a nadie, se está investigando seriamente y vamos a seguir adelante con la investigación”, apuntó.