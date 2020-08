Secretario de Gobierno de la CDMX da positivo a Covid-19, Sheinbaum se aisla en casa y el jueves se aplicará la prueba

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, dio a conocer que dio positivo a covid-19, por lo que se mantendrá trabajando desde casa y dará aviso a familiares y conocidos sobre su contagio.

Por su parte la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, precisó que se aislará luego de reunirse con el funcionario el domingo.

Suárez del Real dio a conocer a través de Twitter, que se encuentra en optimas condiciones y así se lee el mensaje:

“Les informo que he dado positivo a la prueba de covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, enfatizó.

La titular del gobierno central, dio a conocer que se reunió con el secretario el domingo, por lo que seguirá el protocolo de la Secretaría de Salud (Ssa) y se quedará en casa en los próximos días hasta volver a aplicarse la prueba de coronavirus.

También, comentó que Suárez del Real está bajo vigilancia, ya que “afortunadamente su carga viral es baja y se encuentra en buenas condiciones trabajando desde su casa; el equipo de gobierno con quien estuvo en contacto está trabajando desde su casa, por lo menos cinco días para evitar contagiar a otras personas”.

Claudia Sheinbaum se mantendrá en casa para continuar con sus actividades de acuerdo a su agenda laboral y el jueves se aplicará la prueba para detectar un posible contagio por Covid-19.