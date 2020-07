SEP implementará híbrido con enfoque pedagógico en Ciclo Escolar 20-21

En reunión virtual del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, señaló que en el próximo ciclo escolar 2020-20 21, el enfoque pedagógico que permanecerá “ hacia el futuro será un modelo híbrido, en donde esté presente tanto la educación a distancia como la educación presencial, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los sistemas educativos estatales”.

Moctezuma Barragán Al encabezar, la cuadragésimanovea Reunión Ordinaria del consejo, en donde también participaron los Subsecretarios de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, y de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, reiteró a los secretarios de educación del país que se aplicarán nueve intervenciones o medidas, para asegurar el bienestar de la comunidad escolar en su regreso a clases presenciales, siempre y cuando el semáforo epidemiológico esté en verde, y en función de la evolución de la pandemia en cada entidad federativa.

Hasta el momento no hay ninguna definición de fecha de regreso a clases hasta que no se presenten las propuestas ante el Consejo de Salubridad General (CSG), que será quien deberá definir si hay o no condiciones sanitarias, considerando el contexto que se enfrente en las distintas regiones del país”. Se prevé que dicha reunión se concrete la próxima semana.

Aunado a los anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que todos los estados deberán cumplir con las nueve acciones para un regreso seguro a la escuela entre ellas la activación de los Comités Participativos de Salud Escolar, la segunda será el acceso a agua y jabón en las escuelas.

De igual forma se mencionó el cuidado de los maestros, particularmente los que están en grupos de riesgo, por lo que se firmará un convenio con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para favorecer su acceso a servicios de salud y atención médica.

Asimismo, se mencionó que se deberá maximizar el uso de los espacios abiertos, así como la suspensión de cualquier tipo de ceremonias que generen congregaciones en la escuela, Moctezuma Barragán recordó que se estableció la detección temprana, donde con un solo enfermo en la escuela, ésta se cerrará por 15 días; y el garantizar el apoyo socioemocional para docentes y estudiantes.

Las necesidades de adaptación y cambio que demanda la situación actual, generaron la creación de la asignatura Vida Saludable, la cual se impartirá a partir del ciclo escolar 2020-2021, con el objetivo de generar un cambio en el estilo de vida de los mexicanos, así como un cambio cultural que modifique los patrones de consumo.La pandemia nos enseñó, dijo, que persisten distintas enfermedades crónico degenerativas como la diabetes e hipertensión, derivadas de la mala alimentación y de la falta de actividad física.