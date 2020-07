Tren se impacta y derrumba puente en Arizona

Medios de Arizona reportan el descarrilamiento de un tren y un incendio en el lago Tempe Town. El accidente tuvo lugar en Farmer and Universit, de acuerdo con reportes del Departamento de Bomberos de Temple.

Por ahora no se sabe el número de pasajeros que viajaban en el tren, ni si hay heridos o víctimas por el percance.

El Departamento de Bomberos local informó que está suspendido el servicio del Metro a los alrededores de este descarrilamiento, además de que se está movilizando autobuses para transportar a personas del lugar.

BREAKING! Train fire and bridge collapse on Tempe Town Lake. LIVE coverage on 3TV and CBS 5. Video from @chopperguy #azfamily pic.twitter.com/sU3nKoJf9L

— Ian Schwartz (@SchwartzTV) July 29, 2020