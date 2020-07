Trump suspendió la Convención Republicana en Florida 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó este jueves la cancelación para agosto próximo de la Convención Republicana en Jacksonville, Florida, debido al rebrote de coronavirus en este estado clave para las elecciones de noviembre.

“Le dije a mi equipo que era hora de cancelar el componente de Jacksonville de la convención republicana”, dijo Trump a los periodistas en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Daré el discurso de la convención en una forma diferente, pero no haremos una convención con mucha gente. Este momento no es el apropiado, no está bien por lo que está ocurriendo recientemente, el alza en Florida”. agregó.