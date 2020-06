Viaje a Estados Unidos no es para solicitar créditos: AMLO.

Durante la mañanera de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador dijo que su viaje a Estados Unidos no es para solicitar créditos, por lo que recalcó que su presencia en Washington D.C. es por la entrada en vigor del acuerdo comercial T-MEC.

“No necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas, esa es una diferencia con lo que pasaba anteriormente cuando la crisis que enfrentó el presidente Zedillo, hubo un rescate de EE.UU. nos pusieron a disposición 20 mil millones de dólares, tuvimos que dejar hipotecado el petróleo, eso no sucede ahora, no tenemos esa necesidad. No voy a solicitar crédito”, aseguró AMLO.